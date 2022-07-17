«التعليم» تعلن بدء قبول ملفات الطلاب الجدد بالمدارس 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد المرحلة الثانية من التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة بدء البت فى الطلبات المقدمة واستلام الملفات للمدارس الرسمي، مع انتهاء المدة المحدد لتسجيل طلبات التقدم للصف الأول الابتدائي، مؤكدة أنه تم بدء البت فى الطلبات، من خلال خطوتين هما القبول المبدئى الذى يهدف أن يتقدم ولى الأمر بالملف وتسليمة للمدرسة والقبول النهائى الذى يؤكد تسليم ولى الأمر للملف بالمدرسة ويؤكد قبول المدرسة للطالب.

«التعليم» تحدد موقف المتخلفين عن التسجيل الإلكتروني

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه بناء على الخطوة الأخيرة يصبح الطفل طالب بالمدرسة ويظهر اسمه لدفع المصاريف إلكترونيا من خلال المنافذ المختلفة، ونوهت إلى أنه تيسيراً على أولياء الأمور الذين تخلفوا عن التسجيل الإلكترونى لطلبات التقدم خلال الفترة السابقة يتاح للمدارس تسجيل الطلبات المستوفاه المقدمة إليها.

وأكدت أنه بالنسبة للمدارس الرسمية لغات، والمدارس الخاصة «عربى ولغات» يتاح لهم الدخول لترحيل طلابهم خريجى مرحلة رياض الأطفال وإضافة الطلاب الجدد المقدمين له.