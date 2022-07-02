أسعار البترول ترتفع بنسبة 3% خلال نهاية تعاملات أمس

شهدت أسعار البترول العالمية تذبذبا شديدا، خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا وهبوطا، ما أدى إلى تذبذب في الأسعار العالمية، خاصة وسط الظروف الحالية التي تعاني منها السوق العالمية.

وعقب التذبذب الشديد حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت أسعار النفط نحو 3%، لتعوض معظم انخفاضات الأسبوع.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بقيمة 3.03 دولار بنسبة تقدر بـ 2.8% ليسجل البرميل مبلغ 112.06 دولار، بعد أن هبطت إلى 108.03 دولار للبرميل في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.84 دولار بنسبة 2.7%، إلى 108.60 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت إلى 104.56 دولار للبرميل في وقت سابق.

وشهدت أسعار الخامين انخفاضا بقيمة 3% يوم الخميس، منهية الشهر على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.

وقال بنك باركليز إنه حتى الآن ما زلنا نرى مخاطر على الأسعار تميل إلى الاتجاه الصعودي بسبب شح المخزونات وقدرة الإنتاج الفائضة المحدودة.

إنتاج النفط انخفض انخفاضاً حاداً

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في بيان، أن إنتاج النفط انخفض انخفاضاً حاداً، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألفاً و409 آلاف برميل يومياً بانخفاض 865 ألف برميل يومياً عن معدلات الإنتاج في «الظروف الطبيعية».

إضراب لعمال البترول في النرويج

وفي النرويج، قالت نقابة العمال، إن 74 عامل نفط في ثلاث منصات تابعة لإكوينور أعلنوا أنهم سيبدأون إضراباً في الخامس من يوليو الجاري، ما سيوقف على الأرجح 4% من إنتاج النفط في النرويج.

وحسب استطلاع قامت به وكالة رويترز الخميس، أشار إلى أنه من المتوقع بقاء أسعار البترول فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل هذا العام، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا ومناطق أخرى للتخلص من الاعتماد على الإمدادات الروسية، لكن المخاطر الاقتصادية قد تبطئ ارتفاعها.

ولفت الاستطلاع إلى أن «أوبك» لم تنجح في الالتزام الذي أقرته في يونيو الماضي بزيادة إنتاج النفط التي تعهدت بها بموجب اتفاق مع الحلفاء، إذ محت الانخفاضات غير الطوعية في ليبيا ونيجيريا أثر زيادات في الإمدادات من جانب السعودية ومنتجين كبار آخرين، حيث كانت «أوبك» تعتزم زيادة إنتاج يونيو بنحو 275 ألف برميل يومياً.