النفط يرتفع معوضا بعض خسائره الأخيرة.. كم سعر البرميل اليوم؟

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، على الرغم من المخاوف من ركود عالمي محتمل، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

الأسعار ترتفع أكثر من 4%

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.13 دولار أو 4.1% لتتداول عند 104.82 دولار للبرميل بعد أن هوت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 98.50 دولار في وقت سابق.

فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4.61 دولار أو 4.68% لتتداول عند 103.14 دولار للبرميل.

أغلق كلا الخامين القياسيين يوم الأربعاء عند أدنى مستوى له منذ 11 أبريل.

جاءت الانخفاضات، بعد تراجع كبير يوم الثلاثاء، على الرغم من شح الإمدادات العالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8 % بينما انخفض خام برنت بنسبة 9%، وهو انخفاض قدره 10.73 دولارات، وهو ثالث أكبر انخفاض للعقد، منذ أن بدأ التداول في عام 1988.

قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري لشركة SPI Asset Management: «النفط يتدهور بسبب القليل من المعلومات الجديدة حول الإنتاج أو الاستهلاك»، بحسب CNBC.

أضاف إينيس، مع تحول تجار السلع نحو المخاطرة بسبب الطلب المتزايد والمخاوف بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي المتشددة، فإن مخاطر الركود الرئيسية هي بمثابة سندان حول عنق السوق.

سلع أخرى تتراجع

تراجعت أسعار النفط إلى جانب سلع أخرى مثل المعادن وزيت النخيل حيث رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، مما أثار مخاوف من الركود الذي قد يضعف الطلب على السلع.

قال وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع في آي إن جي في إشارة إلى الركود: «يبدو أن السوق بدأت تسعير في هذا السيناريو».

أضاف باترسون أنه من الصعب أن تكون مفرط في الانخفاض بشأن أسعار النفط حيث لا تزال الفروق الشهرية لخام برنت في تراجع واسع ، مما يشير إلى شح الإمدادات.

ويراقب التجار احتمال تعطل إمدادات النفط في اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين (CPC)، الذي أمرته محكمة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يومًا. لا تزال الصادرات في CPC، التي تتعامل مع حوالي 1 % من إمدادات النفط العالمية ، تتدفق حتى صباح الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك ، ينتظر المستثمرون بيانات الحكومة الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس، التي ستلقي الضوء على حالة مخزونات النفط والوقود المحلية.