«جولدمان ساكس» الأمريكي يتوقع وصول النفط إلى 140 دولار للبرميل

لا يزال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، متفائلًا بشأن النفط، حتى مع تراجع الخام بعيدًا عن أعلى مستوى له في 2022 باتجاه 100 دولار للبرميل، حيث يتوقع الاستراتيجيون في بنك الاستثمار العالمي، وصول سعر برميل خام برنت إلى 140 دولارًا و137 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، حيث أخافت مخاطر الركود، مستثمري السلع الأساسية هذا العام، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تدمير الطلب.

زيادة التضخم

وذكر بنك جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية، أنّ انهيار الطلب على النفط الخام أمر غير مرجح، موضحا أنّ التراجع المستمر في النمو الاقتصادي العالمي، لا يشكل خطرًا على السلع الأساسية، ولا يشكل تهديدًا كبيرًا على الطلب على السلع، وبالنظر إلى قيود العرض الهيكلية المتأصلة، لا ينبغي أن يقف في طريق زيادة تضخم السلع.

توقعات بارتفاع أسعار الطاقة

وتوقع مستثمرون آخرون أيضًا، أن يظل الطلب على النفط الخام قويًا، خاصة وأنّ الصين خففت قيود كورونا، حيث قالت نانسي تينجلر، الرئيسة التنفيذية لافر تينجلر لشبكة سي إن بي سي، في وقت سابق من هذا الأسبوع: «مع بدء الصين إعادة فتح أبوابها، سنشهد ارتفاعًا في أسعار الطاقة للأسف».

وسبق وقفزت أسعار النفط إلى ما بعد 125 دولارًا للبرميل في مارس بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها تراجعت بنحو 15% خلال الشهر الماضي، وجرى متداول خام برنت عند 104.60 دولار للبرميل الجمعة، في حين تم تسعير خام غرب تكساس الوسيط عند 102.47 دولارًا للبرميل.