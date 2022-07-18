برلماني: مصر تسير على الطريق الصحيح تحت قيادة الرئيس السيسي

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية لم يكن يخطر على بال أكثر المتفائلين، قائلا: «استلم الرئيس البلاد خاوية خزائنها متهاوية مؤسساتها متهالكة مرافقها، وتآمرت كبريات الدول علي الدولة المصرية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ظل يعمل في صمت ولم يلتفت خلفه واعتمد على استغلال كل ما هو متاح من امكانيات كما لعبت القوات المسلحة دورا مهما في عملية التنمية، فكانت ثورة البناء والتشييد في كل شبر في مصر».

القوات المسلحة عززت قدراتها القتالية

وأضاف «فرج»، في بيان له أن الرئيس السيسي قام أيضًا بدعم القوات المسلحة وتعزيز قدراتها القتالية من خلال امتلاك أحدث التقنيات العسكرية، وهو ما مكنها من حماية أراضيها ومقدراتها والتصدي لمخططات التخريب التي حاولت بعض جماعات الشر تنفيذها، بالإضافة إلى تجديد شباب الدولة المصرية من خلال تحسين البنية التحتية، وإقامة علاقات دولية مستقلة ومتوازنة لا تخضع للابتزاز.

مصر تسير على الطريق الصحيح

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن وجود مصر على مائدة حوار مع دول الخليج والولايات المتحدة في جدة يؤكد سير مصر علي الطريق الصحيح، لافتًا إلي أن أهمية اللقاء الذي عقد بين الرئيس السيسي وجو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على هامش قمة جدة للأمن والتنمية والذي تناول تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين.

وشدد «فرج»، على أهمية الشراكة المصرية الأمريكية في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التعاون الثنائي لمواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب امدادات الطاقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية الأكثر ثباتا ووضوحا في المنطقة، ويعكس رؤيتها القائمة على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، مشيدًا بحرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة ودول المنطقة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.