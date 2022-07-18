مصرع شاب طعنًا في مشاجرة مع صديقه بالمرج

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في مشاجرة بمنطقة المرج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المستشفيات بوفاة شاب إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «عمر.ف.ح»، 24 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بجرح طعني في الصدر.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى تشابك بالأيدي، سدد على إثرها المتهم طعنة نافذة من سلاح أبيض للمجني عليه فسقط على الأرض، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

التصريح بدفن جثة شاب قُتل بطلق خرطوش في المطرية

من جهة أخرى، قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثة شاب يدعى «إبراهيم.م.س»، 26 عامًا، لقي مصرعه إثر إصابته بطلق خرطوش في البطن بمنطقة المطرية، كما استعجلت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية الخاصة بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.