تجديد حبس المتهمين بقتل سائق توك توك في المرج 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم، تجديد حبس 2 من المتهمين في واقعة قتل سائق توك توك بغرض سرقته في المرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك بعد اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه بغرض السرقة، بعد استخدامهما حيلة للإيقاع بالمجني عليه بأن استقلا التوك توك بحجة توصيلهم لأحد الأماكن في منطقة المرج، وحال سيرهما بأحد الشوارع أشهر أحدهما سلاحاً أبيض في وجه المجني عليه لإجباره على التخلي عن مركبته، وعندما حاول المجني عليه مقاومتهم باغته أحد المتهمين بطعنة أودت بحياته على الفور، ثم لاذا بالفرار.

التحريات: عاطلان وراء ارتكاب واقعة القتل

وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، وأمكن ضبطهما عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، وأرشدا عن مكان المركبة التي قاما بسرقتها.

بداية البلاغ

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثمان شاب في أرض فضاء تابعة لمنطقة المرج، وبالانتقال والمعاينة تبين صدق البلاغ بالعثور على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير مفصل بحالته، وصرحت بالدفن.

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.