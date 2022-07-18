جثة شاب في الشارع تثير الذعر بالشرابية.. غموض ورائحة مخدرات

حالة من الذعر أصابت أهالي الشرابية، في أعقاب العثور على جثة شاب في أحد شوارع المنطقة، في ظروف غامضة، ليتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالقاهرة في الحال، التي وصلت إلى الموقع، وبدأت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكثيف الجهود، لفك ألغاز الواقعة.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، والتعرف على مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، قبل إصدار تصريح بدفن الجثمان.

جثة شاب بكامل ملابسه وبدون إصابة

تلقى مأمور قسم شرطة الشرابية، بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين العثور على شاب يدعى «محمد م. م.»، 38 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها وكشف الملابسات، وطلبت استدعاء أسرة الشخص المتوفى، لسماع أقوالها.

رائحة المخدرات تفوح

توصلت التحريات، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، مرجحة أن سبب الوفاة تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، لإجراء الصفة التشريحية، وإعداد التقرير الكامل حول الوفاة وسببها، بعد إخطار النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.