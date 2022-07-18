ضبط وافد يتاجر بالعملات الأجنبية خارج سوق النقد المصرفي بالقاهرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)..

بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، وقيامه بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج البلاد عن طريق إستلام المبالغ المالية من بعض الوافدين للبلاد وتحويل قيمة تلك المبالغ بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالخارج مقابل تحصله على نسبة منها كعمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه .. حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.