وزير الرياضة يُشيد بحصد «التايكوندو» المركز الثاني في البطولة الأفريقية

أشاد وزير الشباب والرياضة بجهود لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للتايكوندو على تحقيقهم المركز الثاني بالبطولة الأفريقية للتايكوندو المقامة في مدينة «كيجالي»، الرواندية وتحقيق 13 ميدالية متنوعة، مشيدًا أيضًا بإنجازاتهم المتتالية التى يحققوها فى مختلف مشاركاتهم بالبطولات القارية والدولية، متمنياً لهم التوفيق والحفاظ على مستواهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم كل الدعم والمتابعة مع الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية لتهيئة الأجواء حول المنتخبات الوطنية، وتنفيذ برامجهم التدريبية وفق ما هو محدد لهم، لتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

ذهبيات لـ «سيف وميسون والراوي»..و5 فضيات

جاءت الميداليات الذهبية لسيف عيسى في وزن 80 كجم، وميسون إيهاب في وزن 73 كجم، وأحمد الراوي في وزن 87 كجم، وجاءت الميداليات الفضية لشهد سامي في وزن 49 كجم، وأشرقت درويش في وزن 57 كجم، وآية شحاتة في وزن 67 كجم، وأحمد وائل في وزن 73 كجم، ورامي عيسى في وزن 63 كجم.

برونزيات لـبركات وفرج ونادين ومرام وحبيبة

بينما جاءت الميداليات البرونزية، لإياد بركات في وزن 67 كجم، ومصطفى فرج في وزن 58 كجم، ونادين محمود في وزن 62 كجم، ومرام عزت في وزن 53 كجم، وحبيبة أحمد في وزن 46 كجم.

جدير بالذكر أن منتخب التايكوندو حقق 4 ميداليات متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة وهران بالجزائر.

إعلان تفاصيل بطولة «بالم هيلز» العربية الدولية المفتوحة للإسكواش

على جانب آخر شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل انطلاق بطولة «بالم هيلز» العربية الدولية المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات.

حيث تقام البطولة خلال الفترة من 21 حتى 2/ يوليو الجاري ، بمشاركة 594 لاعبا ولاعبة من 14 دولة أبرزها «السعودية، قطر، السودان، البحرين، الأردن، أمريكا، اليونان، الهند».