يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة 2022، عبر مؤشر البحث جوجل، عن توزيع درجات مادة الرياضيات البحتة «الجبر وهندسة فراغية»، والذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة غدا الثلاثاء 19 يوليو، وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم.

ويبدأ امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الساعة التاسعة صباحًا واستمر لمدة ساعتين، وحتى الحادية عشر ظهراً، حيث يؤدي الطلاب الامتحان ورقيًا بنظام البابل شيت، باللجان الامتحانية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والعاملين المشاركين في الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.

توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2022 لشعبة علمي رياضة وهي كالتالي:-

- إجمالي عدد الأسئلة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية 25 سؤالا.

- عدد الأسئلة للجبر لكل سؤال درجة 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة.

الدرجة النهائية الكبرى 30 درجة.

- الدرجة النهائية الصغرى 15 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب مفاهيم لمادة الجبر والهندسة الفراغية، يتضمن جميع القوانين والمعادلات التي يحتاجه الطلاب أثناء الامتحان، مؤكداً على عدم السماح بالكتابة بكتيبات المفاهيم لاستخدامها في السنوات المقبلة بامتحانات الثانوية العامة.

الخميس.. آخر امتحانات الثانوية العامة 2022

ويختتم طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، يوم الخميس 21 يوليو، بأداء الامتحانات في مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة علمي رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الإدبية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وطريقة التظلمات وجدول امتحانات الدور التاني، والخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، نهاية الأسبوع الحالي.