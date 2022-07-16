إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالكيلو 50 على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي

أسفر وقوع حادث بالكيلو 50 بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قوة أمنية تنتقل إلى مكان الحادث

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد بإصابة 3 أشخاص نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالكيلو 50 بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لإسعافهم.

المرور ترفع آثار الحادث

كما دفعت الإدارة العامة للمرور في الجيزة بالأوناش وفرقة من رجال المرور لرفع الحطام وإزالة آثار الحادث، وإعادة تسير الحركة المرورية بالطريق لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت.

جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين

وأرسلت النيابة مندوبين لسماع أقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين بالحديث لتتبين أسباب وقوع الحادث، كما أمرت بتقرير تحليل المخدرات الخاص بالسائقين لتتبين ما إذا كانا تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات وقت وقوع الحادث من عدمه.

وطلبت حضور عدد من شهود العيان الذين تزامن وقت حضورهم مع حدوث الواقعة لسماع ما لديهم بشأن وقوع الحادث.

المرور تعاين السيارات المتسببة في الواقعة

وانتدبت النيابة لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارات المتسببة في الحادث لبيان ما إن كان بها عطل فني تسبب في الواقعة من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيدًا لتفريغها والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل التحريات اللازمة للتعرف على ظروف حدوثه، وإطلاع النيابة على المستجدات.