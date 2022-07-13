عم ضحية حادث «طريق الشهداء» يكشف تفاصيل جديدة: «اللي خبطهم كان بيعمل لايف»

شهد طريق الشهداء بمحافظة المنوفية، حادثا مروعا راح ضحيته ربة منزل وزوجها وابن شقيقه، بعد تصادم الدراجة النارية التي كان يقودها، بسيارة على الطريق، وكشف عيد دياب، عم المتوفية، تفاصيل جديدة في الحادث، حيث أكد أنّ ابنة شقيقه كانت حامل في شهرها الرابع، وكانت في طريقها هي وزوجها إلى منزلهم عائدين من الحقل.

تفاصيل مصرع ربة منزل وزوجها وابن شقيقه في المنوفية

وأضاف دياب لـ«الوطن»، أنّ سائق السيارة وأصدقاءه كانوا في «بث مباشر» وفق رواية شهود عيان كانوا موجودين في الواقعة، والطفل المتوفى في الحادث عُثر على جثته في حقل قريب، مطالبا القضاء بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم نتيجة فعلته: «لازم اللي عمل الكارثة دي ياخد أكبر عقوبة، وأبو الزوجة منهار تماما والمرض زاد عليه بعد الحادثة».

حزن في مركز الشهداء

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، عقب وفاة زوجين وابن شقيق الزوج في حادث مروع على طريق الشهداء، وشُيّعت جثامينهم إلى مثواها الأخير بمشاركة أعداد كبيرة من الأهالي.

وألقت وحدة مباحث الشهداء في مديرية أمن المنوفية، القبض على المتهم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.