توقيع الكشف الطبي على 1207 حالات في قافلة طبية مجانية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.

استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة

وكشف التقرير الذي أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية كوم الرمل مركز سمسطا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، هي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وضمن إجراءات وقائية، تم الكشف على 1207 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، و40 حالة معمل دم، و26 حالة معمل طفيليات، و14 حالة الأشعة واستصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة دولة وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

ندوات تثقيفية صحية خلال القافلة

كما تضمنت فعاليات القافلة، عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة وسرطان الثدي وسلامة الغذاء وسوء استخدام الأدوية والرضاعة الطبيعية والزواج المبكر وأضرار ختان الإناث والتغيرات الفسيولوجية للمرأة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.