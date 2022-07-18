بعد ارتفاع نسب الإصابة بكورونا.. ارتداء الكمامة بالفنادق «إجباري»

أوصت وزارة السياحة والآثار، كافة المنشآت الفندقية بضرورة التنبيه على النزلاء بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم في الأماكن المغلقة، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع الدخول في الموجة السادسة، فضلا عن ضرورة التزام الفنادق بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أنه منذ عودة المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية للعمل بعد جائحة كورونا، وجميع العاملين بها يرتدون الكمامة طوال فترة عملهم، وتابع المصدر: «حتى بعد تراجع أعداد المصابين مؤخرا بكورونا عالميا ومحليا، وعودة الأمور لطبيعتها في غالبية دول العالم لم يتخل العاملون بالفنادق عن ارتداء الكمامة أثناء عملهم»، موضحا أن الفنادق حريصة على التعقيم الدوري لكافة منشآتها.

تعليمات الصحة بشأن التعامل مع الموجة السادسة لكورونا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار في انتظار وصول التعليمات الجديدة من وزارة الصحة والسكان للتعامل مع الموجة السادسة لفيروس كورونا بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية، لافتا إلى أن الحياة عادت لطبيعتها حاليا بكافة الفنادق، والمنشآت السياحية تستقبل النزلاء بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية.

وأوضح إلغاء إجراءات التباعد داخل الفنادق وعلى الشواطئ، كما تم أيضا إلغاء أدوار العزل التي كانت الفنادق تخصصها لعزل المصابين بكورونا بداخلها، لافتا إلى أنه يتم حاليا تنظيم المؤتمرات والندوات بشكل طبيعي وهو نفس الحال بالنسبة لإقامة الأفراح وحفلات الزفاف.

كيفية التعامل مع إصابات العاملين بنزلات البرد

وأوضح المصدر أنه تم التنبيه على الفنادق بضرورة التعامل مع إصابة أيا من العاملين بالفندق بأية نزلات برد على أنها إصابة كورونا وعليه أن يلتزم بالعزل المنزلي لحين الشفاء التام، لافتا إلى أن كافة العاملين بالفنادق ملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت التزام غالبية المنشآت الفندقية بتطبيق ضوابط التشغيل وكافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

يشار إلى أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أكد وجود بعض الزيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا والزيادة المطردة في الأعداد بالعديد من الدول.