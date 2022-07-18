المركزي للتنظيم والإدارة ينتهي من «إعادة التعيين» للحاصلين على مؤهل أعلى

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية» لـ448 موظفًا في 3 وحدات إدارية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

الموافقة على التسوية لـ416 موظفا بالأزهر الشريف

وتضمنت الدراسة الموافقة على التسوية لعدد 416 موظفًا بالأزهر الشريف، و27 موظفا بمركز البحوث الزراعية، و5 موظفين بالهيئة الوطنية للإعلام.

«التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية

وتعد إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

نقل 336 موظفًا إلى مصلحة الشهر العقاري

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إجراءات نقل 336 موظفًا من عدة وحدات إدارية إلى مصلحة الشهر العقاري، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1573 لسنة 2022، وتمّ إرسال موافقة الجهاز على نقلهم إلى وزارتي المالية والعدل لإعمال شئونهما.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموازنة مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة عدم توافر درجات شاغرة بالمصلحة يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز ووزارة المالية.

جدير بالذكر أنَّ الجهاز ينشر شهريًا تقريرًا حول بعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظًا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.