محافظ الفيوم يهنئ ميسون إيهاب لفوزها بذهبية بطولة أفريقيا للتايكوندو

محافظ الفيوم يهنئ ميسون إيهاب لفوزها بذهبية بطولة أفريقيا للتايكوندو
كتب:
أسماء أبو السعود
01:28 م | الإثنين 18 يوليو 2022
ميسون تتوسط الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد
هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، اللاعبة ميسون إيهاب، ابنة محافظة الفيوم، لحصولها على المركز الثالث والميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للتايكوندو التي أقيمت بدولة رواندا 2022، مُقدماً تهانيه القلبية للاعبة، ومتمنياً لها مواصلة مشوار التفوق وحصد البطولات، ورفع اسم مصر عالياً خفاقاً في مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية.
«ميسون» بدأت التايكوندو منذ 12 عاماً
تجدر الإشارة إلى أنّ اللاعبة ميسون إيهاب التحقت بمركز شباب محافظة الفيوم في الاستاد الرياضي عام 2010، ونظراً لتفوقها وموهبتها التحقت بالمؤسسة العسكرية، حيث حصلت على المركز الخامس في أوليمبياد الشباب عام 2014، كما حصلت على المركز الثاني في دورة الألعاب الافريقية أعوام 2015 و2017 و2018، والمركز الأول بذات البطولة عامي 2016 و2019، وبعد حصولها على بطولة الجمهورية للعبة التايكوندو تحت 73 كجم واجتيازها تصفيات منتخب مصر، شاركت في بطولة أفريقيا للتايكوندو بالسنغال حيث حصلت على المركز الثالث بالبطولة.
«شمس» حصدت 3 ميداليات
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد كرّم شمس محمد أحمد عبدالعظيم، ابنة محافظة الفيوم، لحصولها على المركز الثالثة على العالم في رفع الأثقال والتي أُقيمت في المكسيك، حيث حصدت ثلاثة ميداليات برونزية خلال المنافسة لترفع علم مصر على أرض المكسيك، وتعود حاملةً 3 ميداليات، وتبدأ الاستعداد من جديد للبطولة المُقبلة التي لديها إصرار على أن تحصد الذهبية خلالها.