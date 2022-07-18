محافظ الفيوم يهنئ ميسون إيهاب لفوزها بذهبية بطولة أفريقيا للتايكوندو

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، اللاعبة ميسون إيهاب، ابنة محافظة الفيوم، لحصولها على المركز الثالث والميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للتايكوندو التي أقيمت بدولة رواندا 2022، مُقدماً تهانيه القلبية للاعبة، ومتمنياً لها مواصلة مشوار التفوق وحصد البطولات، ورفع اسم مصر عالياً خفاقاً في مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية.

«ميسون» بدأت التايكوندو منذ 12 عاماً

تجدر الإشارة إلى أنّ اللاعبة ميسون إيهاب التحقت بمركز شباب محافظة الفيوم في الاستاد الرياضي عام 2010، ونظراً لتفوقها وموهبتها التحقت بالمؤسسة العسكرية، حيث حصلت على المركز الخامس في أوليمبياد الشباب عام 2014، كما حصلت على المركز الثاني في دورة الألعاب الافريقية أعوام 2015 و2017 و2018، والمركز الأول بذات البطولة عامي 2016 و2019، وبعد حصولها على بطولة الجمهورية للعبة التايكوندو تحت 73 كجم واجتيازها تصفيات منتخب مصر، شاركت في بطولة أفريقيا للتايكوندو بالسنغال حيث حصلت على المركز الثالث بالبطولة.

«شمس» حصدت 3 ميداليات

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد كرّم شمس محمد أحمد عبدالعظيم، ابنة محافظة الفيوم، لحصولها على المركز الثالثة على العالم في رفع الأثقال والتي أُقيمت في المكسيك، حيث حصدت ثلاثة ميداليات برونزية خلال المنافسة لترفع علم مصر على أرض المكسيك، وتعود حاملةً 3 ميداليات، وتبدأ الاستعداد من جديد للبطولة المُقبلة التي لديها إصرار على أن تحصد الذهبية خلالها.