إصابة 3 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض بالدقهلية.. «ضربوا على بعض نار»

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض، في محافظة الدقهلية، وجرى ضبط طرفي المشاجرة.

تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من بعض الأهالي بوقوع مشاجرة بقرية دنديط بدائرة المركز.

مشاجرة بسبب قطعة أرض

جرى تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول: شخص له معلومات جنائية، وبرفقته مجموعة من الأشخاص، طرف ثان: مجموعة من أهالى القرية، لقيام الطرف الأول بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية بالقرية المشار إليها، وإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى على إثر اعتراضهم على ذلك؛ مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

على الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ، وتم السيطرة على الموقف وضبط عدد من طرفي المشاجرة وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى الأطراف.