مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق في ميت غمر

لقي شخص مصرعه، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق «المنصورة- ميت غمر»، بالقرب من مصنع الغزل والنسيج بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مما تسبب في وفاته في الحال، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى ميت غمر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ورود بلاغ بوقوع الحادث

تبلغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بورود إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ميت غمر، المؤدي إلى مدينة المنصورة، بالقرب من الموقف الجديد وتجمع عدد كبير من المواطنين بمكان الحادث.

نقل الجثة لمستشفى ميت غمر

وانتقلت سيارة إسعاف، وضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة شخص يدعي «السيد ن. ا. إ.» في العقد الخامس من عمره، ومقيم في شارع الخزان بمدينة ميت غمر، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق‏ «المنصورة- ميت غمر»، ونقلته سيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذللك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

غضب بسبب نقل الموقف

وعبر عدد من أهالي ميت غمر عن غضبهم من نقل موقف سيارات المدينة إلى خارج الكتلة السكنية بجوار مقابر ميت غمر في البر الشرقي، وهي قرى: «أوليلة ودنديط وميت الفرماوي وميت القرشي وسنتماي»، وهو ما يهدد حياة المواطنين، ووصفوا الحادث بأنه أسقط أول ضحايا الموقف الجديد.

يذكر أن مدينة ميت غمر شهدت أمس، انهيار مدخنة مصنع طوب طفلي مما تسبب في مصرع 4 عمال، وإصابة 6 آخرين وهو ما تسبب في حالة من الحزن بين الأهالي.