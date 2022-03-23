إحالة 5 من 9 متهمين بقتل شخص لسرقته في ميت غمر للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، لاتهامهم بالإضافة إلى 4 آخرين، بقتل أحد الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، بدائرة مركز ميت غمر، بأن اتفقوا جميعاً فيما بينهم على تنفيذ مخططهم والتخلص من المجني عليه، من أجل سرقته، وحددت المحكمة جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت محكمة جنايات المنصورة جلستها برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، رئيس الدائرة الـ12، وعضوية المستشارين حسام محمود حشيش، وعمرو الحسين محمد طه، وأنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وعصام محمد الدسوقي، في الجناية رقم 4891 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 309 لسنة 2012 كلي جنوب المنصورة.

إحالة 9 متهمين إلى جنايات المنصورة

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، 9 متهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، وهم «محمد ع. أ.»، و«كرم أ. أ.»، و«أحمد ص. أ.»، و«جميل س. أ.»، وشهرته «بسام»، و«السعيد ص. ع.»، وشهرته «رشوان»، و«فارس ع. أ.»، و«بدر أ. أ.»، وشهرته «نور»، و«مسعد م. أ.»، و«عبد المعطي س. ع.»، وذلك لأنهم في 22/2/2021 بدائرة مركز ميت غمر، قتلوا المجني عليه «يوسف إبراهيم عطا الله»، عمداً مع سبق الإصرار تأهباً لسرقته.

المتهمون تعدوا على المجني عليه بالضرب وأنهوا حياته خنقاً

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا جميعاً فيما بينهم، وبيتوا النية وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وأعدوا أسلحة نارية وبيضاء (فرد خرطوش وسنجة ومنجل)، وأدوات (أحبال وقطعة قماش)، وانتقل المتهمون من الأول إلى السابع إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى قاموا بشد وثاق يديه وقدميه، وأطبقوا علي فمه وأنفه بقطعة القماش، وتعدوا عليه بالضرب، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.