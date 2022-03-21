إحالة 3 متهمين بقتل سائق والتمثيل بجثته في ميت غمر للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم الاثنين، إحالة أوراق 3 متهمين، بينهم اثنان حضورياً وثالث هارب، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهم بقتل عامل في قرية «جصفا»، التابعة لمركز ميت غمر، بعد استدراجه من منزله، وإنهاء حياته رمياً بالرصاص باستخدام بندقيتين آليتين وأخرى خرطوش والتمثيل بجثته، ووجهت النيابة العامة لهم إتهامات بالقتل العمد، وخطف المجني عليه بالتحايل.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مجدي قاسم، رئيس الدائرة السابعة، وعضوية كل من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد كمال، وشعبان شمس، في القضية رقم 13930لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر، والمقيدة برقم 1838 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهمين لجنايات المنصورة

وأحالت النيابة العامة كلاً من «محمد أ. م.»، وشهرته «السمكري»، 36 سنة، مقيم قرية «أبو خالد»، بمركز ميت غمر، و«أحمد م. أ.»، وشهرته «الزغبي»، 19 سنة، عاطل، مقيم بقرية «جصفا»، بنفس المركز، و«مصطفى م. م.»، هارب، إلى محكمة الجنايات، لأنهم في يوم 29 يونيو 2021، قتلوا المجني عليه «محمد خالد جودة»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية قاطعين على قتله، لما فاض به صدورهم من غيظ مفترى، وعقول أدارها شيطانهم، وأجساداً انصاعت لبهتانهم وشحناء قلوبهم، فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش»، وأداة «رباط».

تفاصيل قتل المجني عليه

وجاء بأمر الإحالة أنهم نسجوا للمجني عليه الحيلة، فانطلت عليه وقصدوا بصورتهم إلى المكان الذي تمكنوا من اقتياده إليه، وما إن ظفروا به كبلوا يديه، وسدد الثاني خزينة السلاح المار بيانه برأسه وجسده غير مرة، وأطلق الأول لجام السلاح الناري إحرازه «بندقية خرطوش»، فانطلقت طلقته واستقرت بساقة اليمنى، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدين إزهاق روحه، حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهم، وإطلاق الأعيرة النارية، وتركوا جثمانه أمامهم، وأخذه المتهمان الأول والثاني على هيئته إلى أحد المقاصد لينكلا به.

وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، بأن خطفوا بالتحايل المجني عليه، ونسجوا خيوط الحيلة، وما إن انطلت عليه تمكنوا من اقتياده فيه، فأقصوه بعيداً عن ذويه، حيث اتجهت إرادتهم، وكان ذلك ليتمموا الجريمة محل الاتهام الأول، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.