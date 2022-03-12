جراحة نادرة لإنقاذ مسن مصاب بانسداد وتسمم معوي بمستشفى ميت غمر

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن إنجاز جديد على يد فريق طبي من مستشفى ميت غمر المركزي، نجح في إجراء عملية استئصال للقولون، وتحويل مسار، لمريض يبلغ من العمر 66 عاماً، كان قد وصل إلى المستشفى في حالة صدمة تسممية حادة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وتمكن الأطباء من إنقاذه من خلال استئصال القولون بالكامل.

انسداد معوي للمريض نتيجة ورم بالقولون

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي اليوم السبت، أن المريض وصل إلى المستشفى في حالة سيئة، وكان لابد من التدخل الجراحي، حيث تبين بفحص المريض وجود انسداد معوي نتيجة لوجود ورم بالقولون، وتم إجراء استئصال كامل للقولون، كما تم عمل تحويل مسار، وإصلاح فتق إربي مختنق، وفور انتهاء العملية، تم نقل المريض إلى وحدة عناية الطوارئ والتخدير.

«مكين»: حالة المريض مستقرة تماماً بعد الجراحة

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن حالة المريض جيدة ومستقرة تماماً بعد العملية الجراحية، مقدماً الشكر إلى إدارة مستشفى ميت غمر المركزي، بقيادة الدكتور أحمد رشدي، وإلى الأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح الدائم.

وأشار «مكين» إلى أن الفريق الطبي المشارك في إجراء تلك العملية، تحت إشراف الدكتور مرسي محمد مرسي، أستاذ الجراحة العامة والأورام بجامعة الزقازيق واستشاري عام أقسام الجراحة بالمستشفى، والدكتور ويصا صمائيل ويصا، استشاري الجراحة العامة ورئيس أقسام الجراحة بالمستشفى، وفريق التخدير الدكتور أحمد رشدي قاسم، استشاري التخدير، والدكتورة ندى النشار، اخصائي تخدير.