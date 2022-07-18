«الكوري» في الصدارة.. «شعبة المحمول»: أكثر موبايلات المصريين لا تقل عن 2500 جنيه

شهدت الحصص السوقية للهواتف الذكية في مصر، تغيرات طفيفة، خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك ظلت الهواتف الكورية محتفظة بالصدارة، لتأتي «الصينية» في المرتبة الثانية.

قال حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الحصة السوقية للهواتف الذكية الكورية، لا تزال صاحبة الصدارة في السوق المصرية، محتفظة بذلك بأكبر مبيعات، تليها الهواتف الصينية، مشيراً إلى أن لكل من المنشئين العملاء المفضلين، في ظل اتساع السوق للعديد من العلامات التجارية.

أسعار الهواتف تتراوح بين 2500 جنيه لـ4000 جنيه

وأضاف حمد النبراوي، في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، أن متوسط أسعار الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً في السوق تتراوح بين 2500 جنيه لـ4000 جنيه، وإن اختلف متوسط السعر من شخص لآخر ومن منطقة لأخرى، لافتاً إلى أن المبيعات هدأت خلال الفترة الأخيرة في السوق.

وأوضح حمد النبراوي، أن تجار الهواتف الذكية، يأملون في تحرك المبيعات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، خاصة أن تلك الفترة من السنة تشهد ارتفاعاً في مبيعات الهواتف الذكية التي ينظر لها عادةً باعتبارها «هدية نجاح» جيدة.

شراء الهواتف الجديدة يشهد حالة من الهدوء

وأشار عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن شراء الهواتف الذكية واستبدالها بالهواتف قديمة الإصدار، شهد حالة من الهدوء النسبي مؤخراً، مضيفاً: «في هذه الفترة مفيش حد تقريباً بيغير التليفون، وكل شخص محتفظ بالتليفون ملكه، والحركة محدودة ولا تغيير، على عكس الفترات الماضية التي كانت تشهد إقبال على الشراء بسبب الشكل والإصدار والمزايا الجديدة».

وتتراوح أسعار الهواتف الذكية في مصر من 1500 جنيه لـ30 ألف جنيه، وتنتشر محلات بيع الهواتف في منطقة شارع عبدالعزيز بحي العتبة بالقاهرة، واتسعت خلال الفترة الماضية، أنظمة البيع بالتقسيط للراغبين في الشراء، بهدف تحريك المبيعات من قبل التجار.