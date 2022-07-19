شروط قروض البنك الأهلي لتمويل متوسطي الدخل.. 2.5 ملايين جنيه حد أقصى

عدد من الشروط السهلة والميسرة وضعها البنك الأهلي المصري، لجميع الفئات من متوسطي الدخل، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بقروض التمويل العقاري بالنسبة للمواطنين بنسبة 8%.

وفي هذا السياق، يعمل البنك الأهلي المصري، على مواصلة تقديم القروض للمواطنين، بأيسر الإجراءات، مع اتاحة أطول فترة للسداد، حيث تصل لـ 25 سنة.

وخلال السطور التالية، تكشف بوابة «الوطن» في إطار خدماتها المتواصلة للمواطنين بشكل يومي، كافة التفاصيل والطرق وشروط الحصول على قرض «التمويل العقاري لمتوسطي الدخل»، من البنك الأهلى المصري، وهي كالتالي:

شروط الحصول على قرض من البنك الأهلي المصري

- الدخل الشهري:

يجب ان يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه، و50 ألف جنية للأسرة.

- السن:

شرط ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة، وذلك بدء من تاريخ المنح، ويجب لا يتعدى سن 65 سنة في تاريخ انتهاء التمويل او حتى سن بلوغ المعاش للموظفين.

- الجنسية:

يمنح البنك القروض للمصريين المقيميين داخل مصر فقط.

- مدة القرض:

الحد الأقصى لمدة القرض 25 سنة.

- قيمة الوحدة:

يجب ان يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.5 مليون جنيه.

- مواصفات الوحدة:

أن تكون الوحدة جاهزة للسكن، وكاملة التشطيب، وتشمل خدمات المرافق «عداد كهرباء – مياه».

- الدفعة المقدمة:

يجب أن يكون الحد الأدنى 20% من إجمالي قيمة الوحدة كل.

- سعر العائد:

8 % فقط وبشكل متناقص.

- عائد تأخير:

لا يزيد عن 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة رقم قومي سارية

- شهادة قيد للذكور والاناث

- إيصال مرافق حديث

- مستندات اثبات دخل

- البنك يتيح التمويل للموظفين بالقطاعي الخاص والعام.

- يمكن تقديم الطلبات في أي من فرع للبنك الأهلي.