الرئيس السيسي: يجب التفكير بخسائر الدول النامية الناتجة عن تغير المناخ

عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لحوار بطرسبرج للمناخ، الذي ينعقد قبل مؤتمر «كوب 27»، مشددًا على أنَّ أزمة المناخ تؤثر على الجميع، ومؤتمر الأطراف سوف يعقد بمصر، وهو مؤشر لاهتمامنا بما بتغير المناخ.

مصر ستواصل العمل على تقليل الانبعاثات الدفيئة

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته بافتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ: «حتى نتمكّن من التعامل مع مسألة مثل تغير المناخ ومناقشتها يجب أن يتمّ التعامل مع الأزمة من خلال التصميم والجهود التي يبذلها الجميع، مصر ستستضيف هذا المؤتمر المهم في شرم الشيخ لتطوير الجهود المبذولة، إذ تستمر مصر في العمل على تحقيق هدف تقليل الانبعاثات الدفيئة».

نسعى للحفاظ على الأرض لأجيال قادمة،

وأضاف الرئيس السيسي أنَّه يجب على الجميع بذل الجهود معا من أجل مواجهة التحديات والتقارير الأخيرة مؤشر على أنَّ الالتزامات التي تمت حتى الآن غير كافية، إذ نعمل على الحفاظ على الأرض لأجيال قادمة، ومصر لا تدخر جهدًا من أجل العمل والتقدم من أجل هذا الهدف، مشيرًا إلى ضرورة الوضع بالاعتبار ظروف كل دولة وأخذ الجراءات الضرورية لمواجهة آثار تغير المناخ، والاقتصادات الرئيسية تلعب دورًا مهمًا.

وتابع السيسي أنَّه «يجب التفكير بالخسائر التي تتكبدها الدول النامية والصغيرة بالقارة الأفريقية ونقدم لهم التمويل والدعم الفني، ونتمنى أن ننجح بمؤتمر شرم الشيخ، ويوجد توقعات كبيرة حول هذا المؤتمر، ويجب أن نساعد الدول النامية ونقدم لهم التمويل الضروري بمساعدة القطاع الخاص».