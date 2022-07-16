شعبة الذهب: استقرار أسعار المعدن الأصفر محليا وارتفاعه عالميا

قالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم استقرت خلال تعاملات اليوم السبت، موضحة أن سعر عيار الذهب 21 وصل إلى 990 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وأضافت الشعبة، في تقرير الأسعار الرسمية لها، أنّ عيار 24 سجل 1132 جنيها للجرام، و848.5 جنيه للجرام من عيار 18، و662 جنيها للجرام من عيار 14، حيث إن جميع هذه الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشارت إلى أن سعر الجنيه الذهب بلغ 7920 جنيها دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، كما تتذبذب أسعار الذهب العالمية بين 17.9 دولار للأوقية و1715 دولار، وهو ما يعني أن السعر العالمي يتجه إلى الارتفاع، وهو ما يؤثر على السعر المحلي نظرا لأسعار البورصة العالمية.