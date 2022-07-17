«حسام» إيده تتلف في حرير.. يعيد الذهب المكسور جديدا في غمضة عين بـ25 جنيها

في محل صغير لا تتعدى مساحته المترين، يجلس حسام الدين مصطفى، ممسكا بيديه آلة لحام وأمامه قطع من الذهب محفوظة في مادة سائلة خضراء اللون، ليصلح الذهب المكسور والقديم ويعيده جديداً مرة أخرى، خلال ثواني معدودة، وبمقابل زهيد، بينما توافد عليه الكثير من المواطنين ومحال الذهب لتصليح المكسور وتجديد القديم خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الذهب، فهذا حلق مكسور، وهذه أسورة انقسمت نصفين، وهناك خاتم مكسور، وبين هذا وذاك يستعرض حسام مهاراته في إصلاحهم بين طرفة عين وانتباهتها.

يصلح الذهب المكسور

وقال حسام الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه يعمل في تصليح الذهب القديم بمحافظة الفيوم، منذ سنوات طويلة، موضحا أنّ كثيرين ينكسر الذهب منهم بسبب ارتدائه في أثناء الأعمال المنزلية الشاقة، ومع ارتفاع أسعار الذهب كل من كان يملك ذهباً قديما أو مكسورا أحضره لتصليحه سواء لتجديده وارتدائه أو لبيعه وكسب أموال وفيرة من فارق السعر.

يصبح أقوى بعد إصلاحه

وأضاف أقدم وأشطر مُصلح ذهب بالفيوم، أنّ خبرته وممارسته المستمرة لإصلاح الذهب المكسور جعلته سريعا جداً في إصلاحه، حيث إنّ أي ذهب مكسور يتم إصلاحه في غمضة عين، وتعود أفضل وأقوى من الجديد.

يغير فصوص الذهب

وفيما يخص فصوص الذهب، والشائعات المنتشرة أنّ الفص الذي يضيع لا يتم تعويضه، كشف حسام أنّ الفصوص وتسمى «زيركون أمريكي» يتم شراءها من شركات ذهب معتمدة، وحينما يقع فص يجب أن تتجه صاحبة المصوغات الذهبية التي فقدت الفصوص إلى محل ذهب أو مصلح ذهب ثقة، فيقوم بتركيب الفص الأصلي بحجمه ولونه الصحيح وبالتالي لن يتم إزالته أو خصم وزنه في حالة بيع الذهب.

مراحل تصليح الذهب

وبيّن أنّ تصليح الذهب يمر بعدة مراحل بدايةً من لحامه بقطعة ذهب صغيرة، ثم يوضع في مادة تسمى «الميتريليون»، وهي مياه نار خضراء حتى تعيد للذهب لونه القديم وبريقه مرة أخرى، عقب ذلك يقوم بتعديل المقاس، ويصنفر الذهب ويلمعه، مُبينا أنّ الغويشة «الأسورة» هي أصعب قطعة ذهب تأخذ وقتا طويلا للحامها، وتكون صعبة وتستهلك كمية كبيرة من الذهب للحامها مرة أخرى.

التكلفة من 15 لـ 25 جنيها

وأشار إلى أنّ أسعار تصليح وتجديد الذهب تتفاوت على حسب الكسر، واحتياجها للحام بالذهب، ولكنها تبدأ من 15 جنيها وحتى 25 جنيه كحد أقصى لتصليح القطعة الواحدة.