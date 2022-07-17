تنفيذ 66 مشروعا خدميا بقرى مطوبس ضمن «حياة كريمة».. صرف صحي ومدارس

مشروعات قومية كبري تشهدها قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في 250 قرية وتابعًا، في كل القطاعات الخدمية، حيث تم الانتهاء من عدد منها، وجار الانتهاء من عدد آخر، وسيتم البدء في مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

مشروعات خدمية

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، إن المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ يتم تنفيذه على مراحل، منها المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تخطت 7.5 مليار جنيه، لإقامة مشروعات خدمية بـ18 قرية و187 تابعًا، وعددها 588 مشروعًا، فيما ضمت المرحلة الثانية عددًا من القرى بمراكز متعددة، منها مركز سيدي سالم ودسوق والحامول وبلطيم.

نسب التنفيذ

وأضاف محافظ الإقليم أن أهالي مركز مطوبس يمثلون 10% من تعداد سكان المحافظة، وهم 350 ألف نسمة من 3 ملايين و570 ألف نسمة بمدن وقرى المحافظة بالنسبة لآخر إحصائية لعدد السكان، و10% من مساحتها، لتكون ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجارى العمل في 216 مشروعًا.

وأوضح أن المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى مركز مطوبس تشمل كل القطاعات، منها 48 مشروع صرف صحي، تم البدء في 19 مشروعًا منها، بتكلفة مليار و150 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، و23 مشروعًا لمياه الشرب، وتم الانتهاء من إقامة 14 مشروعًا، والبدء في 9 مشاريع، وجار تغيير خط 1000 متر لخدمة القرى، وفي قطاع الصحة 27 مشروعا تم البدء في 14 مشروعا منها، و 54 مشروعا بالتربية والتعليم «مدارس وأبنية»، وتم الانتهاء من 42 مدرسة ومبنى، وجارٍ العمل في 3 مدارس البدء، و27 مشروعًا بالشباب والرياضة، تم البدء بـ16 مشروعًا.

محافظ كفر الشيخ يتابع مشروعات «حياة كريمة»

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه يتم حاليًا إقامة 19 مشروعًا خاصًا بالغاز الطبيعي لتوصيل الغاز الطبيعي لكل منازل القرى، وتم البدء بـ6 مشاريع منها، كما سيتم إقامة 15 مشروعا خاص بالاتصالات لتوصيل التليفونات وخطوط إنترنت فائقة السرعة للمنازل، كما تم إدراج 144 طريقا لإعادة تأهيلها ورصفها، سيتم البدء فيها عقب الانتهاء من البنية التحتية، كما سيتم إقامة 83 مشروعا خاص بقطاع الكهرباء والإنارة العامة، وتم البدء في 18 مشروعاً منها جنيه، بالإضافة إلى 23 مشروعاً تنمويًا، منها 6 مشروعات تجمعات حرفية، و9 مشروعات في قطاع تحسين البيئة، و8 مشروعات خاصة بقطاع تدعيم الوحدات.