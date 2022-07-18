وصول الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة خلال أيام

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه سيتم توريد الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية، بواقع 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار، مجتمعة في قطار، حيث سيتم شحنها من إسبانيا بحرا في اتجاه ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذه القطارات سيتم تشغيلها على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري؛ لتقديم خدمات متميزة للركاب المسافرين.

صفقة القطارات الإسبانية الجديدة تكلفتها 125.6 مليون يورو

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السكة الحديد، تواصل العمل على تحديث أسطول عربات القطارات، لافتا إلى أن القطارات الإسبانية الجديدة، تشمل 6 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، إضافة إلى قطار هدية من الشركة لوزارة النقل، ليصل الإجمالي إلى 7 قطارات، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفيه و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، إذ ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديد سيتم تشغلها تجريبيا 3 شهور

وأضاف المصدر، أن الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة والتى سيتم وصولها إلى ميناء الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم تشغيلها تجريبيا على السكة لمدة 3 شهور، للتأكد من سلامتها الفنية قبل التشغيل، ثم بعد ذلك يتم إدراجها ضمن جداول التشغيل اليومية، مؤكدا أنه سيتم توريد باقي الدفعات بواقع كل شهرين قطار، موضحا أن السكة الحديد تواصل تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

القطارات الإسبانية الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم

ونوه المصدر، إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة عدم تشغيل أي قطار قديم على قضبان السكة الحديد، موضحا أن القطارات الإسبانية الجديدة، ستكون مصنعة من الألومنيوم، مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضي لمثل هذه القطارات.