عمليات تعليم القاهرة: انتظام امتحان الديناميكا للثانوية دون رصد معوقات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تقرير غرفة العمليات المخصصة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، في مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، لشعبة علمي رياضة، مشيرة إلى أن الامتحان بدأ في التاسعة صباحاً لمدة ساعتين.

انتظام امتحان الديناميكا

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان لها، إن غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية، انعقدت فجر اليوم بحضور محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022.

وشدد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على جميع مديري عموم الادارات التعليمية بمتابعة انتظام سير الامتحانات، وتوجيه رؤساء اللجان ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، إلى التأكيد على توزيع كتيب المفاهيم والبابل شيت وورقة الأسئلة والتأكد من تطابق الأعداد ويظل الكتيب في اللجنة حتى آخر اليوم ويُسلم لرئيس اللجنة.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

كما شدد مدير مديرية تعليم القاهرة على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالتواجد في محيط اللجان والاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة.

وطالب عطية بضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية لحل أي مشكلة قد تطرأ لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات داخل لجان الشهادة الثانوية العامة 2022 في 33 إدارة تعليمية التابعة للقاهرة والتواصل مع رؤساء اللجان وغرفة العمليات بالمديرية.