«تعليم القاهرة» تؤكد انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

أصدرت مديرية التعليم بالقاهرة، تقرير بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022، وأكد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، انتظام سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022، في 33 إدارة تعليمية تابعة لمحافظة القاهرة، إذ أدي طلاب الشهادة الثانوية العامة، الاثنين، الامتحان في مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتابعت غرفة العمليات بالمديرية منذ السادسة من مساء أمس، سير مراكز توزيع الأسئلة واستلام الأسئلة الامتحانية وتسليمها فجر اليوم للجان الامتحانية، واستلام الطلبة للأوراق الامتحانية، والتأكد من انتهاء الامتحانات بسلام إلى أن وصل البابل شيت للكنترولات.

غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وشدد عطية، على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التواجد في محيط لجان الثانوية والاطمئنان علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية والتواصل مع رؤساء اللجان،وتقديم الدعم الكامل وغرفة العمليات بالمديرية التي تتواصل بغرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تهيئة المناخ المناسب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وتعقيم اللجان بعد الانتهاء من الامتحان وتم تشكيل لجنة ثلاثية، ومتابعة غرف العمليات والتواصل الدائم وعلى مدار الساعة مع رؤساء اللجان، وحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، والغياب أولا بأول وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ .

عدم الانسياق وراء الشائعات

وأشار مدير تعليم القاهرة، إلى تعاون وتكاتف كل الجهات المعنية ورؤساء الأحياء ومديرية الأمن والصحة، لتمر الإمتحانات بهدوء وأمان، مناشدا أولياء الأمور، بالتحلي بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشائعات، وعدم التكدس أمام اللجان، مؤكدا أن المديرية وكل الأجهزة المعنية، تعمل لصالح أبنائنا الطلبة، ولا ندخر جهدا من أجل أن يجتازوا الاختبارات في مناخ صحي أمن، وأوصى عطية الطلاب بالهدوء النفسي والمراجعة الدقيقة، والتوكل على الله وعدم اصطحاب الموبايل نهائيا حتى وإن كان مغلقا والالتزام بالتعليمات حرصا على مستقبلهم.