شروط التقديم بمدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية

مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى المدارس التكنولوجية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي 2022–2023، مؤكدا أن آخر موعد للتقديم بهذه المدارس الأربعاء 20 يوليو 2022.

شروط التقديم بمدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت التربية والتعليم على الموقع الرسمي لها أن مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية شريكة مع مجموعة الأهلي الزراعية وصندوق التعليم حياة، مشيرة إلى أن شروط التقديم بتلك المدرسة تتمثل فيما يلي:

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتاح التقدم للبنين من جميع أنحاء الجمهورية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

مميزات مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمزارع الشريك الصناعي.

- الهندسة الزراعية، الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني.

- فرصة التعيين بمزارع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير إقامة للطلاب.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

وأوضحت التعليم أن ضمن خطوات التقديم للمدارس التكنولوجيا التطبيقة هي قيام الطالب بعد تسليم نموذج إبداء الرغبة إلكترونياً، بسداد مبلغ وقدره 100 جنيه مصري من خلال شبكات الدفع الإلكتروني وتكون غير مستردة، ثم يتم دخول امتحان القبول و إعلامهم بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.