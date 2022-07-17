شروط التقديم بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية

مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التس أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، مشيرة إلى أن التقديم ممتد حتى يوم الأربعاء 20 يوليو 2022.

شروط التقديم بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية شريكة مع شركة «عمار»، لافتة إلى أن مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، وشروط التقديم بالمدرسة تتمثل فيما يلي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية».

- يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2022.

مميزات مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الحراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرصة التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

تخصصات الدراسة بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

- المجال العقاري: الهيكل الانشائي، وأعمال التشطيبات، والبنية التحتية، وتنسيق الموقع العام.

المجال الفندقي: تشغيل فنادق.

المنهج الدراسي بمدرسة عمار

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

وأكدت الوزارة أنه يتم عقد امتحانات القبول داخل المدارس المحددة كمراكز للامتحانات في المواعيد المحددة، كما يتم إعلام الطلاب المرشحين للتقدم للمقابلة الشخصية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بناءً على درجات امتحان القبول.