للمرة الثانية.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وجها لوجه في دراما رمضان 2023

تعاقدت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي على بطولة مسلسل جديد لعرضه في دراما رمضان 2023، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الثنائي في مسلسل «اللي مالوش كبير» بدراما رمضان قبل الماضي.

وقال مصدر لـ«الوطن» إن المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، مضيفا أنه لم يتم الاستقرار النهائي على اسم للمسلسل إلى الآن.

بدء التحضيرات لمسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأوضح المصدر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يعكفان حاليا على إجراء تحضيرات أولية للعمل المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، بخاصة وأن أحداثه ستكون مفاجأة للجميع، وفقا لقول المصدر.

وجاء تعاقد ياسمين والعوضي على بطولة مسلسلهما الجديد بعد تغيبهما عن سباق دراما رمضان الماضي رغم نجاحهما في مسلسل «اللي مالوش كبير»، والذي شاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، فتوح أحمد، هدى الإتربي، عايدة رياض وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تفاصيل عودة ياسمين عبد العزيز إلى السينما برفقة خالد جلال

وكان موسم دراما رمضان الماضي، قد شهد غياب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وذلك إثر الوعكة الصحية الشديدة التي تعرضت لها، فيما انشغل معها زوجها، خاصة وأنّ سافرت خارج البلاد لاستكمال الرحلة العلاجية، بالتزامن مع الموسم الدرامي.

وفي سياق متصل، تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى شاشة السينما، وذلك بعد غياب دام نحو 4 أعوام، حيث تتعاون مع المخرج خالد جلال، حيث يُجرى التحضيرات له حاليًا تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة.