ياسمين عبد العزيز تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات بعمل من إخراج خالد جلال

قال المخرج خالد جلال، إن ياسمين عبد العزيز تشارك في فيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابها أربع سنوات عن دور العرض.

خالد جلال يكشف تفاصيل فيلمه مع ياسمين عبد العزيز

وقال المخرج خالد جلال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كان هناك فكرة يتم تجهيزها ولكن مرض ياسمين عبد العزيز وقف جميع التجهيزات، مشيرا إلى أنه لا يعود للإخراج السينمائي إلا لعمل من بطولة ياسمين عبد العزيز.

وأضاف جلال، أنه تحدث خلال الأيام الماضية مع ياسمين عبد العزيز؛ لبدء التحضير للفيلم مجددا، ولكن لم يستقرا على أبطال العمل.

آخر مشاركة سينمائية لياسمين عبد العزيز

وكانت آخر مشاركة لياسمين عبد العزيز في الأعمال السينمائية من خلال فيلم «الأبلة طم طم» عام 2018، الذي دارت أحداثه حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم تفاجأوا أنهم دخلوا مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر في ظل مقاومة من الأبلة طم طم.

وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، هشام إسماعيل، محمود غريب، خالد منصور، شادي ألفونس، إنعام سالوسة، تميم عبده، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج علي إدريس.

غياب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2022

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن المشاركة في سباق دراما رمضان الماضي رغم النجاح الكبير الذي حققته في مسلسلها «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وشاركها البطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، محمود حافظ، فتوح أحمد، هدى الإتربي، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.