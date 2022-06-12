ظهور نادر لوالد ياسمين عبد العزيز.. أصيب باكتئاب وابتعد عن التمثيل (صورة)

كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن صورة لوالدهما محمد عبد العزيز، في ظهور نادر له، لا سيما وأنه بعيد عن الأضواء تمامًا.

الظروف مكانتش في صالح أبويا مع إنه ممثل شاطر

ونشر وائل عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لوالده تجمعه بالفنان حسن يوسف، مُعلقًا عليها بقوله: «على اليمين النجم الكبير الأستاذ حسن يوسف، ربنا يديله الصحة والعافية، واللي على الشمال الأستاذ محمد عبد العزيز.. كانوا صحاب ومثلوا مع بعض في الجامعة.. عديت السنين ومحمد عمل كام دور صغير، واتجوز والظروف مكانتش في صالحه مع إنه ممثل شاطر.. لكنه اختار يبعد عن حلمه، عشان يعرف يشتغل ويربي ولاده اللي بقوا 3، وكمل دراسته لحد ما وصل للدراسات العليا والدكتوراه في إدارة الأعمال، واشتغل في فندق من أكبر فنادق مصر، واترقى إلى أن وصل رئيس للمخازن والحسابات لهذا الفندق».

أبويا تعلم الزهد والتقرب من الله

أضاف شقيق ياسمين عبد العزيز، «قعد طوال حياته يزرع موهبته في عياله وكان بيحب يغني ويمثل ويقف يمثلهم أهم مشاهد عالمية باللغة العربية والعالمية، وفي يوم اكتشف عملية اختلاس كبيرة في الفندق.. وقف قدامهم كلهم وأخدت خطوات قانونية تجاههم.. لكنه كان لوحده مقدرش عليهم.. اكتأب وساب الشغل ولأنه راجل مبيفوتش فرض.. راح لربنا أكتر وزهد الدنيا بما فيها وكبر».

وتابع وائل عبد العزيز، «عدت السنين وفضل محمد بنفس الروح الجميلة الطيبة.. راضي بأمر الله ومبسوط في حياته.. الراجل ده أبويا اللي بتشرف بيه اللي عمره ما كدب أو مكانش حقاني اللي علمني إن الحق أحق أن يتبع.. كان بيقولي لو أخر يوم في عمرك قول الحق.. ربنا يديك الصحه يا والدي ويخليك ليا».