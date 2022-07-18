تنسيق القبول بالمدارس الثانوية التجارية الفندقية نظام 3 سنوات بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية التجارية الفندقية الرسمية نظام الثلاث سنوات، والمدارس الثانوية الزراعية، وفصول إعداد مهني ملحقة بالمدارس الفندقية نظام السنوات الثلاث، للحاصلين على الإعدادية العامة والمهنية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان صحفي، إنه سيتم النزول بالمجموع عن الحد الأدنى طبقاً للأماكن الشاغرة لكل مدرسة بعد موافقة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

المدارس الثانوية الفنية التجارية الفندقية الرسمية نظام الثلاث سنوات

- المدارس الثانوية الفنية التجارية للبنات 205 درجات.

- المدارس الثانوية الفنية التجارية للبنين 205 درجات.

- فصول الفترة المسائية بالمدارس التجارية خدمات 140 درجة.

- المدارس الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية رسمية 220 درجة.

- فصول الفترة المسائية بالمدارس الفندقية «خدمات»، 160 درجة.

- تجاري وفندقي خاص مع مراعاة الكثافة 140 درجة.

المدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات

- المدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات 200 درجة.

فصول إعداد مهني ملحقة بالمدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات

- مدرسة العباسية للشئون الفندقية والخدمات السياحية «الوايلي إعدادية عامة بمجموع 205 درجات».

- مدرسة الدرب الأحمر للشئون الفندقية والخدمات السياحية وسط القاهرة إعدادية مهنية «مجال صناعات غذائية»، بمجموع 205 درجات.