تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات صناعي.. تعرف على الخطوات

كشف الدكتور مصطفى عرفة، وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات صناعي وكيفية التقدم للالتحاق بمختلف الكليات المتاحة لهم سواء هندسة أو جامعات تكنولوجية وغيرها، وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية اهتمت خلال الفترة الأخيرة بالتعليم الصناعي وإتاحة فرص التعليم لطلاب الدبلومات الفنية من بينهم طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات صناعي، مضيفاً أن مكتب التنسيق سيحدد المراحل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التنسيق الإلكتروني يتيح الفرص المتساوية لجميع الطلاب وفقاً للحدود الدنيا للمجاميع والأعداد المقررة للقبول بكل كلية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات صناعي

وتابع، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات صناعي، له العديد من الاشتراطات، أولها أن يكون محققاً للحد الأدنى للمجموع المقرر من قبل الأعلى للجامعات وهو 75% فما فوق، ومن ثم يتم التنسيق عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لاختيار الكليات وكذلك إجراء المعادلة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتابع، أن الطالب يلتحق بكليات الهندسة كغيره من الشهادات، وداخل الكلية هناك ما يسمى بتنسيق عام داخلي يتم توزيع الطلاب على الأقسام وفقاً للمجموع المحدد لكل قسم وشعبة، مؤكداً أن هناك استعدادات تتم على قدم وساق فيما يخص تنسيق شهادات الدبلومات الفنية.