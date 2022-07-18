محافظ الإسكندرية يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى في الشواطئ

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في شواطيء الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، عن سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2.5، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في إطار الحفاظ على أرواح المصطافين.

وحذرت محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطىء التي تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.

رفع الرايات الحمراء في القطاع الغربي والصفراء في القطاع الشرقي

وأوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطيء القطاع الغربي، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطىء القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي.

وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطيء الإسكندرية، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطىء، لإتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطيء المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تشكل خطورة علي حياة المواطنين في حال إرتفاع الأمواج.

استمرار بث التحذيرات في الشواطئ كافة

وأضاف أنه تم توجيه مراقبي الشواطىء باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطىء طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.