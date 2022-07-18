12 ميدالية لطلاب جامعة الإسكندرية في بطولة إفريقيا للجمباز

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية الذين حققوا مراكز متقدمة في منافسات بطولة إفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين التي تستضيفها مصر حاليا، وتعقد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

طلاب جامعة الإسكندرية الفائزون

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية فإن الطلاب الفائزين هم: الطالب عمر العربي بالفرقة الأولى بكلية الهندسة وأحرز 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، والطالب محمد منتصر بكلية التربية الرياضية بأبى قير وأحرز 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، والطالب زياد إبراهيم وأحرز ميدالية ذهبية، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح في إحراز البطولات الدولية.

بطولة إفريقيا للجمباز

جدير بالذكر أن بطولة إفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين تقام بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول هي الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف.

دعم الرياضيين في جامعة الإسكندرية

جدير بالذكر أن إدارة النشاط الرياضي في جامعة الإسكندرية تعمل على تحقيق تدريب مستمر وزيادة التعاون مع المؤسسات التعليمية والرياضية داخل الدولة، وذلك عبر المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وبناء ثقافته الرياضية ودفع القطاع الرياضى للمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية.

كما أكدت إدارة النشاط الرياضي على أنه يتم تقديم برامج رياضية ذات جوده عالية تحكمها المعايير المحلية والعالمية لإدارة المنافسات الرياضية بشكل متميز قادر على المنافسة والإبداع وتلبية حاجات الطلاب والمجتمع والإسهام فى تطوير الحركة الرياضي به.