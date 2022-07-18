قدم رضا الإمام، معلم مادة الفلسفة والمنطق مراجعة ليلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وتشمل المراجعة، جميع أجزاء المادة كما تؤكد على النقاط المحتمل وجودها في الامتحان، حيث يعتمد نظام الأسئلة في المادة على الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ.

مراجعة ليلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022

وقال «الإمام» في تصريح لـ«الوطن»، عن مراجعة ليلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، أتوقع أن تأتي أسئلة الامتحان في هذه النقاط:

أولاً توقعات امتحان الفلسفة:

الباب الأول: الفرق بين الحضارة المصرية والحضارة الصينية، وابن خلدون وابن رضوان لفلاسفة العرب والمسلمين، والفلاسفة المعاصريين، مؤكداً على المداخل متوقعا أن يأتي سؤال منها في الامتحان، فضلا عن مراحل علاقة الإنسان بالبيئة.

الباب الثانى: أخلاقيات البحث العلمي، وأخلاقات السياسة الصحية، وتعريف البيوتيكا، ومعرفة دور الفلاسفة.

الباب الثالث: أخلاقيات المهن «الفرق»، والتركيز على الفلاسفة مثل: أفلاطون، أرسطو، أدم سميث، هيجل والفارابي.

الباب الرابع: المراجعة الجيدة على القيم الفلسفية الأساسية وهم: الحق والخير والجمال، القيم المكتسبة والاستقلال الذاتي، قيمة حب المعرفة، وحدود الحرية.

ثانياً بالنسبة للنقاط الهامة بأبواب مادة المنطق فهي كالتالي:

الباب الأول: معرفة الفرق بين الحجة الاستنباطية والحجة الاستقرائية، الأوهام عند بيكون، مراجعة كل مايختص بالحسن بن الهيثم وجابر ابن حيان.

الباب الثانى: التركيز على الصيغة الرمزية والحجة الاستنباطية، المعرفات واللامعرفات في النسق الاستنباطي.

الباب الثالث: خصائص الفرد وشروطه، ومعرفة الفرق بين الفرد في المنهج التقليدي والمنهج المعاصر من حيث الغرض.

الباب الرابع: علاقة التفلسف والفلسفة بتكنولوجيا المعلومات ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الدولة.

وأكد «الإمام»، أن عدد أسئلة الفلسفة والمنطق 25 سؤالا لكل منهما، لافتاً إلى أن الأسئلة متداخلة مع بعضها البعض وقد حدد في المراجعة عدد نقاط الأسئلة لكل باب والتي من المتوقع أن تأتي كما حددها في امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي.