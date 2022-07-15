كشف رضا الإمام، معلم مادة علم النفس والاجتماع، عن مراجعة ليلة الامتحان في علم النفس لطلاب الثانوية العامة، والذي يعقد يوم الأحد المقبل ورقياً في المدارس بنظام البابل شيت أي الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن تسليم الطالب مجموعة من المفاهيم والتي تحتوي على مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي تساعد الطلاب على فهم أسئلة الامتحان.

تفاصيل مراجعة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022

وأضاف «الإمام» لـ«الوطن» أن مراجعة ليلة الامتحان في علم النفس لطلاب الثانوية العامة تشمل الأسئلة التي تؤهل الطالب تدريجيا لفهم طبيعة أسئلة الامتحان، مشدداً على ضرورة متابعة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

تعرف على عدد أبواب مادتي علم النفس والاجتماع قبل امتحان الأحد

وأوضح أن مراجعة ليلة الامتحان في علم النفس لطلاب الثانوية العامة تشمل المادة وهي مقسمة لفرعين هما علم النفس وعلم الاجتماع ويحتوي كلا الفرعين على ثلاثة أبواب ويأتي الامتحان في 50 سؤالا، 25 لعلم النفس و25 لعلم الاجتماع.

وبشأن تحديد تفاصيل مراجعة ليلة الامتحان فى علم النفس لطلاب الثانوية العامة، أكد رضا الإمام أن أبواب مادة علم النفس ثلاثة، الباب الأول خاص بالذكاءات المتعددة ونظريات التعلم ومبادئ التعلم الجيد وأسس الاستذكار، والباب الثاني عن النمو، أما الباب الثالث عن الشخصية والذي يعتبر من أهم الأبواب الموجودة في المادة حيث يأتي منه 10 نقاط في الامتحان.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائة المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.