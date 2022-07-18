قدم ياسر مزيد، معلم الرياضيات، مراجعة ليلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، بالتزامن مع اقتراب موعد امتحان المادة لطلبة شعبة علمي رياضة، إذ من المقرر عقده غدا الثلاثاء، الموافق 19 يوليو الجاري، في تمام التاسعة صباحا.

مراجعة ليلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

تحتوي مراجعة ليلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، على جميع أجزاء المادة، والمسائل المهمة، إذ أكد ياسر مزيد، أن المادة تحتوي على مسائل كثيرة، لذا يلزم التركيز الجيد من جانب الطلبة.

وأوضح «مزيد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المراجعة، تشمل الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أهمية الاستعانة بمجموعة المفاهيم التي تحتوي على المصطلحات والمفاهيم، التي يستعين بها الطلاب في الإجابة على الأسئلة.

محاور مهمة في الجبر والهندسة الفراغية

أشار«مزيد»، في مراجعة ليلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، إلى مجموعة من المحاور المهمة، منها: قوانين التباديل والتوافيق، التركيز على الحد العام والنسبة بين حادين متتاليين في نظرية ذات الحدين.

وشدد على أهمية الأعداد المركبة في الصورة الجبرية والمثلثية، وكيفية استنتاج الجذور عن طريق نظرية ديموافر، وخواص المحددات، ومعرفة عدد الحلول «نظام حل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل»، كيفية الضرب في عددين مركبين، أو القسمة بينهم في صورة مثلثية.

ولفت معلم المادة، إلى ضرورة التركيز الجيد على قوانين المتجهات، وخواص المتجهات، ومعادلة الخط المستقيم، ومعادلة المستوى.

توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية

شرح مدرس المادة، توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية، موضحا أنها تتمثل في الجبر (18 درجة)، الهندسة الفراغية (12 درجة)، مشددا على ضرورة مراجعة المسائل المطروحة مراجعة جيدة، حتى لا تتداخل مع بعضها البعض.