افتتاح أحدث مركز لبحوث الفلزات الذكية بمصر.. الأول من نوعه خارج اليابان وأمريكا

افتتح الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة مستشفى ومعهد بحوث الكبد، ومؤسس ورئيس جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، والبروفيسور ميتسو هيرا إيبارا رئيس فريق أبحاث البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد في جامعة تسوكوبا إيباراكي بدولة اليابان، اليوم الاثنين، أول وأحدث مركز خارج اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لبحوث الفلزات الذكية بمصر في مستشفى الكبد المصري بالدقهلية، مخصص للأغراض الطبية وتحسين صحة المرضى والتغلب على التحديات الطبية من خلال تصنيع مواد حيوية ذكية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المبادرات الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، واحتفالا باليوبيل الفضي على إنشاء جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية؛ عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومرور 25 عاما على إنشائها.

من جانبه أشار الدكتور جمال شيحة إلى أن المركز جرى تأسيسه بناء على اتفاقية تعاون بحثي بين معهد بحوث الكبد المصري ELRIAH ومجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد بجامعة تسوكوبا باليابان MINS، يعمل على دعم البحث العلمي والتعليم المستمر، إذ يتيح للباحثين من داخل وخارج مصر بما في ذلك الأطباء والطلاب الحصول على ما يحتاجونه من مواد حيوية ذكية فضلا عن إمكانية إجراءهم التجارب داخل المركز.

تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمواد الحيوية

كما يضم المركز 5 وحدات: «وحدة المواد الحيوية الذكية، ووحدة التدفق الخلوي، والخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، التسلسل الوراثي، البيولوجيا الجزيئية»، ويضم المركز المرافق المطلوبة لتصنيع توصيف المواد الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمواد الحيوية، بما في ذلك تطوير تقنيات الطب التجديدي، وتصميم الأجهزة وبناء النماذج الأولية.

مشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر

جدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، إذ يضم 23 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 إتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

يضم التحالف الوطنى كل من: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.