جامعة الإسكندرية تبدأ تسجيل «السمر كورس» الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب اليوم الاثنين، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب عن بداية التسجيل للدراسة بالفصل الدراسي الصيفي اعتباراً من الأسبوع المقبل على أن تبدأ الامتحانات من 3 سبتمبر المقبل، مؤكداً على أهمية استمرار الأنشطة التوعوية واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

تشكيل مكتب لرعاية الوافدين

وأشار الدكتور نبيل إلى أهمية تشكيل مكتب لرعاية الوافدين بكليات جامعة الإسكندرية لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للطلبة الوافدين، مؤكداً على ضرورة الاجتماع بمنسقي الأنشطة الطلابية لوضع خطة العام الدراسي الجديد في مجال الأنشطة الطلابية.

بروتوكول التعاون بين جامعتي الإسكندرية وعين شمس

وناقش المجلس سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس في مجال التبادل الطلابي على أن يقوم عمداء الكليات بوضع المعايير اللازمة لاختيار الطلاب لتحقيق أقصى إستفادة من البروتوكول.

قواعد تسجيل المقررات

جدير بالذكر أنه يحق للطالب أن يحذف أو يضيف أي مقرر قبل نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي «الخريف – الربيع» أو نهاية الأسبوع الأول من فصل الصيف بعد تعبئة نموذج الحذف والإضافة واعتماده من المرشد الأكاديمي دون أن يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي.

كما يسمح للطالب بالانسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر من بداية فصلي الربيع والخريف أو الأسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة نموذج الانسحاب واعتماده من المرشد الأكاديمي وفي هذه الحالة لا تحسب للطالب ساعات هذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب Withdrawal (w) في سجله الدراسي.