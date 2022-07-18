«حياة كريمة» تعلن ترميم منزل الست «أم كلثوم»: جزء من الهوية المصرية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تكفلها بترميم منزل الست أم كلثوم، بالتعاون مع الجهات المختصة، باعتباره قيمة فنية وثقافية كبيرة.

وقالت المؤسسة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم: "من خلال سعي مؤسسة حياة كريمة الدائم لاقتحام كافة الجوانب التنمية المهمشة، وإيمانًا منها أن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث المصري لا يقل أهمية عن أي نشاط تنموي، بالإضافة لكون ذلك يؤكد على هوية الشخصية المصرية".

حياة كريمة شريك أساسي في التنمية

وأصافت حياة كريمة أن تلك الخطوة تأمل بها المؤسسة في تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنموي أساسي في خدمة الوطن، موضحة أن ذلك من منطلق الحرص على تراثنا قررنا أن نحظى بشرف إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" والتي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخ عظيم للأمة بأكملها.

مبادرة حياة كريمة

وتحافظ مؤسسة حياة كريمة على التراث الحضاري والثقافي المصري، فهي لا تعمل فقط على المحاور الخاصة برفع مستوى المعيشة والتحسن الاقتصادي والاجتماعي فقط، لكنها تهدف لحماية التراث والحفاظ على المباني التي تحمل قيمة فنية أو تاريخية.

منزل أم كلثوم

ويقع منزل الست أم كلثوم في قرية طماي الزهايرة، التى تبعد 35 كيلو عن عاصمة الدقهلية مدينة المنصورة، وتتبع مركز السنبلاوين، وكانت شاهدًا على حياة أم كلثوم الفنية بدءًا من نشأتها وحتى ارتقائها أولى درجات سلم الشهرة.