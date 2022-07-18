انتشال جثة شاب غرق أثناء تكريك نهر النيل في بنها.. كان يستعد للزواج

انتشلت أجهزة الإنقاذ النهري والغواصين جثة شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء العمل في تكريك نهر النيل في منطقة ورورة مركز بنها في محافظة القليوبية، بعد قرابة 24 ساعة من غرقه واستمرار البحث عن الجثة، حيث جرى انتشاله على بعد 6 كيلومترات من موقع الغرق.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الجثة، وسؤال عاملين كانا مع الغريق في عملية التكريك قبيل سقوطه في المياه وغرقه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تفاصيل غرق شاب ببنها

وكان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا من عمال تكريك نهر النيل بقرية ورورة مركز بنها بغرق أحد العاملين بالموقع، حيث جرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري والاستعانة بفريق «غواصين الخير».

وتبين أن المدعو «محمد.إ»، 20 عامًا، عامل، ومقيم بمحافظة الدقهلية، كان يعمل في تكريك نهر النيل بمنطقة كوبري عثمان، الشهير بـ«كوبري الفحص»، وانزلقت قدماه وجرفته المياه.

انتشال الجثة على بعد 6 كيلومترات

وتمكنت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري من العثور على الجثمان بعد 6 كيلومترات من مكان الغرق، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بسرعة إنهاء إجراء تسليم الجثمان لأسرته والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من مناظرة الجثة

وقال عم الشاب إن عمليات البحث استمرت قرابة 24 ساعة، حتى عُثر على الجثة على بُعد 6 كيلومترات من منطقة الغرق، مشيرًا إلى أن الفقيد كان يتسم بحسن الخلق، وكان يستعد لزفافه خلال الفترة المقبلة ولكنه غرق أثناء العمل، محتسبًا إياه من الشهداء، وداعيًا له بالرحمة والمغفرة.