93 سيارة «سرفيس» تنتظر التخريد قبل إلغاء ترخيصها بشرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن تخصيص قطعة أرض في منطقة «السفاري» بمدينة شرم الشيخ، لتخريد السيارات القديمة، وذلك في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن» اليوم الاثنين، إن مدينة شرم الشيخ تستكمل خطوات المدينة الخضراء، من خلال تطوير وسائل النقل، واستخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن الوقود العادي، حيث جرى إنشاء 8 محطات للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء.

93 سيارة «سرفيس» قديمة بشرم الشيخ

وقال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى إعلان بدء التسجيل على الموقع من أجل تخريد السيارات القديمة، التي مر على تاريخ إنشائها أكثر من 20 سنة مطلع شهر يوليو، موضحاً أنه لابد من التسجيل على الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال الرابط التالي https://www.gogreenmasr.com.

وأضاف أنه جرى بدء التسجيل الفعلي للسيارات القديمة العاملة في مدينة شرم الشيخ، وقال إن أي سيارة تعدى تاريخ صناعتها 20 عاماً، يتم ترخيصها طبقاً لتعليمات القيادة السياسية، وقال إن هناك 93 سيارة سرفيس قديمة في شرم الشيخ لابد أن يقوم أصحابها بالتسجيل على الموقع، من أجل استبدالها بحديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

الحافز الأخضر للسيارات

وأكد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أنه جرى وضع الحافز الأخضر للسيارات القديمة، من أجل استبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي وفقاً للنسب التالية:

الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه.

التاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه.

الميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه.

يستفيد جميع المشتركين في المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز.

أسعار السيارات الموضحة على الموقع تم احتسابها بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة.

الأسعار المعلنة شاملة تكلفة التجهيز بالغاز

قيام البنك المركزى المصرى بتقديم تسھيلات إئتمانية للمشاركين فى المبادرة (من خلال 31 بنك) بسعر فائدة 3% (عائد سنوى مقطوع) لمدة (7 و 10 سنوات).

قيام شركة مصر للتأمين بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين الشامل على السيارة.

قيام شركة مصر للتأمين بتقديم تغطية تأمينية إضافية (مجاناً) لجميع المشاركين فى المبادرة تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 الف جنيه نتيجة الوفاة فى حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة.

قيام شركة مصر لتأمينات الحياة بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين على حياة المشارك فى المبادرة.

أقساط السيارات الموضحة على الموقع تتضمن أقساط التأمين.

قيام شركات السيارات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية عن سعر السوق، وتسھيلات فى خدمات ما بعد البيع.

فى حالة الحصول على السيارة نقداً، يحق للعميل الاستفادة من المزايا التأمينية الموضحة بالبنود (3 – 4 – 5) من خلال التواصل مع شركتي التأمين المشار إليهما بعاليه.