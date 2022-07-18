القصة الكاملة حول اعتذار حسن شاكوش لـ«حماقي» بعد أزمة «حاجة مستخبية»

حدثت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب محمد حماقي والملحن محمد مدين بعد أن قاموا باتهام شاكوش بسرقة لحن أغنية «حاجة مستخبية» .

وأنهي شاكوش الجدل القائم على مواقع التواصل الاجتماعي، باعترافه رسمياً أن لحن أغنية حاجة مستخبية من جهد وإبداع الفنان محمد حماقي، وقام بالاعتذار لـ حماقي والملحن مدين لإساءة فهمه بأنه سرق لحن الأغنية.

بداية الأزمة

بدأت هذه الأزمة منذ عام 2020 لتشابه لحن الأغنيتين «بنت الجيران» و«حاجة مستخبية»، وقام اليوتيوب بحذف أغنية «بنت الجيران»، ولكن وقتها اعتذر حسن شاكوش لصناع الأغنية، و لم يسير حماقي في الإجراءات و بالتالي عادت الأغنية مرة أخرى عبر اليوتيوب.

ولكن تصاعدت هذه الأزمة مره أخرn في عام 2022 بعد انتهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين، بعدما قال أن أغنية حاجة مستخبية للملحن مدين والتي قدمها محمد حماقي، مسروقة من لحن أغنيه تركية، أدت هذه التصريحات لهجوم شديد عليه مرة أخرى.

مدين يشن هجوما على شاكوش

وقال مدين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حسن شاكوش سرق لحن أغنية حاجة مستخبية، وأنه تم حذف الأغنية من على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد تقدمهم للموقع بما يثبت أن الأغنية تنتهك حقوق الملكية الفكرية».

إنهاء الجدل

ولكن أنهي حسن شاكوش الجدل باعتذاره من خلال نشره رساله عبر «فيس بوك» تضمن اعتذاره لجميع صناع الأغنية في كلمات مقتضبة «عشان كده كان لازم أطلع وأدي الحقوق لأصحابها وأعتذر عما صدر مني.. شكرا لكم وأتمنى محدش يزعل مني سواء محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقي»