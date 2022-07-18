غلق طريق «دماريس» وكوبري «ترعة دياب» بالمنيا لمدة شهرين

أعلنت مديرية الطرق والنقل في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، عن غلق طريق «دماريس – البرجاية»، بدائرة مركز المنيا، لمدة شهرين، وذلك لتنفيذ عملية تأهيل ترعة «دماريس» وفروعها، على أن يصبح الطريق البديل طريق «طراد النيل»، المرصوف من ناحية الشرق، وطريق مصر أسوان الزراعي السريع من الغرب.

ويُعد طريق «دماريس - البرجاية» أحد الطرق الحيوية التي تربط مدينة المنيا بقرى «زهرة وصفط اللبن والإسماعيلية والتل وبشرى»، ويبدأ شمالاً من حي «الإخصاص» في مدينة المنيا، وينتهي جنوباً عند قرية «إطسا»، التابعة لمركز سمالوط.

إحلال وتجديد كوبري «ترعة دياب»

كما أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا عن غلق الطريق المار على كوبري «ترعة دياب»، بمركز أبوقرقاص، وذلك لمدة شهرين أيضاً، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الكوبري بمسافة 2500 متر، بالإضافة إلى أعمال التأهيل الخاصة بالترعة، على أن يصبح الطريق البديل هو طريق قرية «أتليدم – ترعة حافظ الغربية»، شمال «الجمالية - مصرف المحيط».

محافظ المنيا يتفقد مواقف السيارات

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق، عدداً من مواقف سيارات الأجرة بمركز أبوقرقاص، لمتابعة تطبيق الأجرة الرسمية، وذلك عقب صدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%.

شدد المحافظ على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة وموجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة.